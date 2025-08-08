Logo Tgcom24
Lo rivela l’Australian Institute of Marine Science

Australia, per la barriera corallina la perdita più grave degli ultimi 40 anni

La causa è lo sbiancamento di massa provocato dall'aumento delle temperature degli oceani, causato dal cambiamento climatico

di Viviana Gugliemi
08 Ago 2025 - 21:34
Non era mai successo prima: i coralli dell'Australia stanno scomparendo. La grande barriera ha registrato la più grave perdita annuale da quando sono iniziati i monitoraggi, quasi quarant’anni fa. A rivelarlo è l’Australian Institute of Marine Science, secondo cui tra agosto 2024 e maggio 2025 si è verificato un crollo fino al 70% in alcune aree dell’ecosistema marino più grande e fragile del pianeta. Il cambiamento, secondo il rapporto, sottolinea un nuovo e grave livello di instabilità del sito patrimonio mondiale dell'Unesco esteso 2.300 km. 

