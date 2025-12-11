Australia, paracadutista rimane impigliato nella coda dell'aereo

Momenti drammatici per un paracadutista australiano che durante un lancio è rimasto impigliato con il paracadute nella coda del piccolo aereo da cui si era appena lanciato. Il paracadutista ha avuto la lucidità di tagliare le corde per liberarsi ed è riuscito ad atterrare utilizzando il paracadute d'emergenza. L'incidente, su cui è stata aperta un'indagine, è avvenuto nei cieli del Queensland, nell'Australia nordorientale, ed è stato ripreso dalle telecamere montate sull'ala dell'aereo e sul casco del paracadutista.