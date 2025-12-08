Australia nel pieno di un'ondata di incendi nel Sud-est

Il primo ministro Anthony Albanese ha visitato il quartier generale della National Emergency Management a Canberra e ha avvertito che il Paese si prepara a una stagione di incendi "difficile", per una combinazione di alte temperature e scarse precipitazioni, mentre le squadre dei vigili del fuoco e dei servizi per le emergenze, con un personale di 1.100 uomini e centinaia di veicoli, sono già impegnate a fronteggiare oltre 90 roghi. L'incendio più distruttivo, un vasto fronte fuori controllo non lontano dalle aree urbane della costa sudorientale, ha distrutto più di 16 abitazioni durante il fine settimana.