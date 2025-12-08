Logo Tgcom24
Mondo
"una stagione difficile"

Australia nel pieno di un'ondata di incendi nel Sud-est

Il primo ministro Albanese ha parlato di"una stagione "difficile"

08 Dic 2025 - 08:58
Il primo ministro Anthony Albanese ha visitato il quartier generale della National Emergency Management a Canberra e ha avvertito che il Paese si prepara a una stagione di incendi "difficile", per una combinazione di alte temperature e scarse precipitazioni, mentre le squadre dei vigili del fuoco e dei servizi per le emergenze, con un personale di 1.100 uomini e centinaia di veicoli, sono già impegnate a fronteggiare oltre 90 roghi. L'incendio più distruttivo, un vasto fronte fuori controllo non lontano dalle aree urbane della costa sudorientale, ha distrutto più di 16 abitazioni durante il fine settimana.

australia
incendi
