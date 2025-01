Australia, migliaia di persone scendono in piazza nel "Giorno dell'invasione"

Nel giorno in cui in Australia si celebra la festa nazionale che ricorda l'arrivo dei coloni britannici nel 1788, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il trattamento riservato alla popolazione indigena. Raduni a Sydney, Melbourne e in altre città per denunciare gli alti tassi di incarcerazione, le cattive condizioni di salute e la storica persecuzione dei primi abitanti del continente. Il 26 gennaio in Australia si commemora l'arrivo della flotta britannica nel porto di Sydney per fondare una colonia penale, ma per gli attivisti per i diritti umani è il "Giorno dell'invasione", che simboleggia l'oppressione dei popoli indigeni.