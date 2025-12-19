Logo Tgcom24
Mondo
a sydney

Australia, il raduno dei surfisti per le vittime di Bondi Beach

Centinaia di bagnanti in acqua per omaggiare i morti dell'attacco che ha colpito una festa ebraica sulla spiaggia di Sydney

19 Dic 2025 - 09:35
