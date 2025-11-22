Logo Tgcom24
A MELBOURNE

Australia, il primo volo di tre falchi pellegrini

I tre pulcini di falco hanno spiegato le ali sopra lo skyline della città di Melbourne, anche se non senza qualche intoppo

22 Nov 2025 - 11:00
00:43 

Le tre star di "Nestflix" 2025, un live streaming dedicato ai falchi pellegrini che ha conquistato il cuore di decine di migliaia di australiani, hanno finalmente spiccato il loro primo volo. I tre pulcini di falco hanno infatti spiegato le ali e si sono librati sopra lo skyline della città di Melbourne, anche se non senza qualche intoppo. Secondo BirdLife Australia, i pulcini rimarranno vicino alla città nelle prossime settimane, affidandosi ai genitori per il cibo fino a quando non saranno pronti ad affrontare il mondo da soli.