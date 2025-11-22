Australia, il primo volo di tre falchi pellegrini

I tre pulcini di falco hanno spiegato le ali sopra lo skyline della città di Melbourne, anche se non senza qualche intoppo
Le tre star di "Nestflix" 2025, un live streaming dedicato ai falchi pellegrini che ha conquistato il cuore di decine di migliaia di australiani, hanno finalmente spiccato il loro primo volo. I tre pulcini di falco hanno infatti spiegato le ali e si sono librati sopra lo skyline della città di Melbourne, anche se non senza qualche intoppo. Secondo BirdLife Australia, i pulcini rimarranno vicino alla città nelle prossime settimane, affidandosi ai genitori per il cibo fino a quando non saranno pronti ad affrontare il mondo da soli.