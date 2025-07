Australia, donna aggredita da un leone in uno zoo

In Australia una donna ha riportato gravi ferite a un braccio dopo essere stata attaccata da un leone in uno zoo. Il Darling Downs Zoo nello stato del Queensland, ha riferito che la donna, 50 anni, stava osservando i guardiani mentre lavoravano nel recinto dei carnivori dello zoo prima dell'apertura quando è stata attaccata. È stata trasportata in elicottero dalla cittadina rurale di Pilton alla capitale dello stato, Brisbane, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ha dichiarato lo zoo in un comunicato. "L'animale non sarà assolutamente abbattuto né punito in alcun modo", si legge nel comunicato.