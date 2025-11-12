Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
FOLLA IMMENSA

Australia, 374 cornamuse suonano gli AC/DC: è un nuovo record mondiale

L'eclettica esibizione si è svolta a Federation Square, in Swanston Street, a Melbourne, che è stata il set del videoclip del 1976 della band hard rock australiana

12 Nov 2025 - 14:35
01:07 

 Una folla immensa a Melbourne, in Australia, ha assistito all'esibizione di 374 cornamuse che hanno suonato "It's a long way to the top" degli AC/DC. Si tratta di un nuovo primato mondiale certificato dall'Australian Book of Records. Il precedente primato era stato stabilito da 333 suonatori in Bulgaria nel 2012. Presentata come "The Great Melbourne Bagpipe Bash", l'eclettica esibizione si è svolta a Federation Square, in Swanston Street, a Melbourne, che è stata il set del videoclip del 1976 della band hard rock australiana, in cui suonavano il brano di successo sul retro di un camion pianale che attraversava lentamente il traffico del centro città con la musica a tutto volume dagli altoparlanti.