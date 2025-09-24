Ausiliare del traffico ma anche pusher di coca rosa e ketamina

Cocaina rosa, ecstasy, ketamina ed oltre 30mila euro in contanti. Era tutto in possesso di un ausiliare del traffico di Bacoli. Un incensurato pusher che è stato arrestato dai carabinieri. Da alcuni giorni, nell'area flegrea, venivano segnalati movimenti sospetti e la voce che gira parlava di ketamina tra le strade della città in mano a ragazzini. Da qui sono partiti controlli a tappello e in via Dragonara i militari hanno notato, all'altezza di un bar, un uomo insieme ad altri giovani. Si tratta dell'ausiliare del traffico, un 32enne incensurato. Si decide comunque di perquisirlo e nelle sue tasche i carabinieri trovano della marijuana. La perquisizione viene estesa anche nella Mercedes dell'uomo ma lì i militari trovano nulla. I carabinieri insieme al 32enne decidono di perquisire anche la sua abitazione nel centro di Bacoli. Nella camera da letto vengono trovati mille euro all'interno di una scatoletta in ferro utilizzato solitamente per contenere sigarette. Ci sono però altri soldi e i carabinieri li trovano in due matriosche. Nella prima 4000 euro in contanti, nella seconda 7.050. Il denaro non finisce qui e vengono trovati altri 25.050 euro in altri tre cofanetti per un totale di 37mila e 100 euro.