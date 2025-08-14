Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
EVACUATI DALLA STRISCIA

Atterrato l'aereo con gli 11 bimbi da Gaza accolti nel nord Italia: l'arrivo a Linate

Ricoverati anche la mamma e il papà di uno dei bambini, entrambi gravemente

14 Ago 2025 - 12:51
00:59 

E' arrivato all'aeroporto militare di Milano Linate nella notte il volo speciale dell'Aeronautica Militare, un C-130, con a bordo un gruppo di undici bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza che saranno curati nel nord Italia. Cinque sono stati ricoverati negli ospedali di Padova e Verona, mentre sei in Lombardia. Tra i ricoverati, anche la mamma e il papà di uno dei bambini, entrambi gravemente feriti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri