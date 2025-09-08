Logo Tgcom24
In Israele

Attentato su un bus a Gerusalemme: le immagini dopo la sparatoria

Terroristi hanno aperto il fuoco a bordo: diversi morti e feriti

08 Set 2025 - 10:53
01:11 

Attentato su un bus a Gerusalemme: ci sono diversi morti e decine di feriti. Alcuni terroristi avrebbero aperto il fuoco dopo essere saliti a bordo del bus. Nelle immagini girate sul posto  si sente il rumore degli spari. 

