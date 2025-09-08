Logo Tgcom24
SEI MORTI E DIVERSI FERITI

Attentato a Gerusalemme, Israele minaccia "conseguenze gravi"

Il ministro della Difesa Katz preannuncia una risposta "di vasta portata". L'attacco sull'autobus non è stato per ora rivendicato

di Paola Nurnberg
08 Set 2025 - 19:13
01:31 

Benjamin Netanyahu è arrivato col volto tirato sul luogo dell'attentato a Gerusalemme. "Daremo la caccia a chi li ha mandati", ha detto il premier israeliano, che ha aggiunto: "Siamo in una guerra intensa contro il terrore su più fronti".

Pesante il bilancio dell'attacco su un autobus, su cui due terroristi arrivati dalla Cisgiordania hanno aperto il fuoco uccidendo sei persone e ferendone diverse altre, alcune gravemente, prima di essere uccisi da civili armati. L'arma usata è una "Carlo", una mitraglietta rudimentale già usata da gruppi armati palestinesi. Ne è seguita una massiccia operazione dell'esercito israeliano che ha circondato villaggi intorno a Ramallah, da dove venivano gli attentatori e dove sono stati eseguiti numerosi arresti. 

L'attacco non è stato rivendicato. Il ministro della Difesa israeliano Katz ha comunque promesso "conseguenze gravi e di vasta portata", anche contro l'Autorità nazionale palestinese, in una cornice già complessa, nella quale sono proseguiti gli attacchi sulla Striscia con oltre 40 morti.

