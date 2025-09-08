Attentato a Gerusalemme, Israele minaccia "conseguenze gravi"

Pesante il bilancio dell'attacco su un autobus, su cui due terroristi arrivati dalla Cisgiordania hanno aperto il fuoco uccidendo sei persone e ferendone diverse altre, alcune gravemente, prima di essere uccisi da civili armati. L'arma usata è una "Carlo", una mitraglietta rudimentale già usata da gruppi armati palestinesi. Ne è seguita una massiccia operazione dell'esercito israeliano che ha circondato villaggi intorno a Ramallah, da dove venivano gli attentatori e dove sono stati eseguiti numerosi arresti.