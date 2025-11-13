Attentati Parigi, la Torre Eiffel si illumina con i colori della Francia in omaggio alle vittime

La Torre Eiffel è stata illuminata con i colori della bandiera francese mentre la Francia si preparava a celebrare il decimo anniversario degli attentati di Parigi che provocarono la morte di oltre 130 persone e il ferimento di oltre 400. Il 13 novembre 2015, nove uomini armati e attentatori suicidi del gruppo Stato Islamico hanno colpito a pochi minuti l'uno dall'altro in diverse località, provocando la violenza più mortale che abbia mai colpito la Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno preso di mira i tifosi dello Stade de France e i frequentatori dei bar, concludendo con un bagno di sangue nel Bataclan, uccidendo 130 persone. Sono state riconosciute come vittime anche due sopravvissuti che in seguito si sono tolti la vita in conseguenza del trauma fisico e mentale.