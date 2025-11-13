Attentati Parigi, il sindaco Hidalgo rende omaggio alle vittime del 13 novembre 2015

Dall'8 novembre i parigini sono invitati a lasciare una candela, un fiore o un biglietto in Place de la République, luogo simbolico della memoria
Alla vigilia del decimo anniversario degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, decine di persone, tra cui il sindaco di Parigi Anne Hidalgo e rappresentanti delle associazioni delle vittime, si sono riuniti in Place de la République per onorare le vittime. "Oggi, 10 anni dopo, l'emozione è ancora intatta, e credo che dobbiamo condividere questo momento anche tra di noi, ma anche con tutti i francesi per dire loro che la speranza resta, nonostante il dolore e l’assenza", ha detto Hidalgo. Dall'8 novembre i parigini sono invitati a lasciare una candela, un fiore o un biglietto in Place de la République, luogo simbolico della memoria. Il 13 novembre 2015, nove uomini armati e attentatori suicidi del gruppo Stato Islamico ha colpito a pochi minuti l'uno dall'altro in diverse località, provocando la violenza più mortale che abbia mai colpito la Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno preso di mira i tifosi dello Stade de France e i frequentatori dei bar, per finire con un massacro al Bataclan, uccidendo 130 persone.