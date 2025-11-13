Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Attentati Parigi, il sindaco Hidalgo rende omaggio alle vittime del 13 novembre 2015

Dall'8 novembre i parigini sono invitati a lasciare una candela, un fiore o un biglietto in Place de la République, luogo simbolico della memoria

13 Nov 2025 - 11:16
01:21 

Alla vigilia del decimo anniversario degli attacchi terroristici di Parigi del 2015, decine di persone, tra cui il sindaco di Parigi Anne Hidalgo e rappresentanti delle associazioni delle vittime, si sono riuniti in Place de la République per onorare le vittime. "Oggi, 10 anni dopo, l'emozione è ancora intatta, e credo che dobbiamo condividere questo momento anche tra di noi, ma anche con tutti i francesi per dire loro che la speranza resta, nonostante il dolore e l’assenza", ha detto Hidalgo. Dall'8 novembre i parigini sono invitati a lasciare una candela, un fiore o un biglietto in Place de la République, luogo simbolico della memoria. Il 13 novembre 2015, nove uomini armati e attentatori suicidi del gruppo Stato Islamico ha colpito a pochi minuti l'uno dall'altro in diverse località, provocando la violenza più mortale che abbia mai colpito la Francia dalla Seconda Guerra Mondiale. Hanno preso di mira i tifosi dello Stade de France e i frequentatori dei bar, per finire con un massacro al Bataclan, uccidendo 130 persone.

video evidenza