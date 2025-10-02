Logo Tgcom24
durante le celebrazioni di Yom Kippur

Attacco vicino a una sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

È accaduto nei pressi della sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Crumpsall

02 Ott 2025 - 13:28
Un attacco con arma da taglio ha sconvolto la comunità ebraica di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Il fatto è avvenuto nei pressi della sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Crumpsall, durante le celebrazioni di Yom Kippur, la festività più solenne del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dal sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e riportato dalla BBC, il bilancio è di quattro persone ferite. L'autore dell'attacco è stato ucciso dalle forze dell'ordine, intervenute tempestivamente sul posto. 

