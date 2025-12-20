Logo Tgcom24
LOTTA ALL'ISIS

Attacco Usa in Siria: il video dell'operazione "Hawkeye Strike"

L'operazione è stata lanciata come risposta diretta all'attacco del 13 dicembre vicino a Palmira, in cui sono stati uccisi due soldati della Guardia Nazionale dell'Iowa e un interprete civile americano

20 Dic 2025 - 08:32
00:37 
