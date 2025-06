Attacco Usa a Iran, le reazioni internazionali

"L'Americaaa attacca l'Iran", titolano i media di mezzo mondo, mentre arrivano le reazioni internazionali. "Teheran non può avere l'atomica", è il pensiero comune, insieme a de-escalation e nuovi negoziati. Così l'Unione europea, che ha subito un duro colpo al tentativo di mediazione: "Non si deve permettere all'Iran di sviluppare la bomba atomica, sarebbe una minaccia per la sicurezza internazionale", ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Kallas. Per la presidente della commissione von der Leyen, "l'Iran si impegni per una soluzione diplomatica credibile", mentre il presidente del consiglio Costa ha invitato tutti al rispetto del diritto internazionale. "Il programma nucleare iraniano è una minaccia, invitiamo Teheran a tornare al tavolo delle trattative", ha detto il premier britannico Starmer confermando che la Gran Bretagna non è coinvolta nei bombardamenti statunitensi contro le tre centrali nucleari iraniane. Doccia fredda dell'Iran a Bruxelles e Londra: negoziato saltato per colpa di Usa e Israele.