Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
il video

Attacco russo alla stazione ferroviaria di"Shostka, decine di feriti

Von der Leyen: "Una"barbarie, Mosca mira sui" civili"

04 Ott 2025 - 14:15
00:10 
guerra russia ucraina
video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri