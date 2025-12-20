Logo Tgcom24
Mondo
Il responsabile è un 27enne

Attacco nella metropolitana di Taipei: tre morti e 11 feriti

Un uomo di 27 anni ha lanciato fumogeni"nella stazione creando panico. Successivamente, armato di un lungo coltello, ha colpito i"passanti in modo indiscriminato

20 Dic 2025 - 10:07
01:04 
taipei
