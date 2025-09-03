Attacco israeliano a Unifil, l'Idf respinge le accuse ma è scontro diplomatico

Carri armati e mezzi militari israeliani sono ammassati nella Striscia per l'avanzata verso Gaza City. Almeno 80mila persone sono già fuggite dalla città considerata ultima roccaforte di Hamas. L'esercito si sta spingendo verso il centro, nonostante gli appelli internazionali a fermare l'offensiva. Sta iniziando una fase decisiva, ha detto il premier Netanyahu, finito nella bufera anche per l'attacco di droni israeliani in Libano vicino ai caschi blu dell'Unifil.



Ira del ministro della Difesa Crosetto, secondo il quale è un atto grave: "Non si è trattato di un errore, ma di una scelta precisa a noi incomprensibile e inaccettabile". Anche per Parigi, la sicurezza dei caschi blu va sempre garantita. L'idf ha respinto le accuse, parlando di granate stordenti lanciate a causa di presenze sospette. Ma lo scontro diplomatico è acceso e arriva fino al progetto israeliano di annessione della Cisgiordania, una linea rossa che porrebbe fine all'integrazione.