Attacco alla Flotilla, le opposizioni occupano i banchi del governo alla Camera

Le opposizioni - Pd,M5s,Avs - hanno chiesto a inizio seduta la convocazione urgente di una Capigruppo della Camera per discutere di quanto avvenuto questa notte con gli attacchi israeliani alla Flotilla. Decisa la protesta dei 5 Stelle che con Ascari prima e Ricciardi dopo hanno annunciato che avrebbero bloccato "con ogni mezzo" i lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni. Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha riferito di aver avuto disponibilità da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ad anticipare la capigruppo già convocata per questo pomeriggio, al termine dei lavori mattutini dell'Aula. Alcuni deputati delle opposizioni hanno comunque occupato l'emiciclo e i banchi del governo in segno di protesta con la promessa reiterata dei 5 Stelle che andranno avanti finché il governo non si presenterà a riferire.