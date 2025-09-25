Attacchi alla Flotilla, l'Italia invia una seconda nave in aiuto

Lo ha annunciato il ministro della Difesa Crosetto in Parlamentodi Laura Berlinguer
Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha informato il Parlamento dopo l'offensiva contro la Global Sumud Flotilla, annunciando che il governo italiano ha già inviato una seconda fregata. Sono ore delicate: si intensificano le voci di un imminente attacco israeliano contro la Flotilla, e Crosetto mette in guardia gli attivisti e i parlamentari italiani a bordo. Il consiglio è quello di accettare di consegnare gli aiuti umanitari alla Striscia attraverso i canali ufficiali.
