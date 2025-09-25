Logo Tgcom24
Attacchi alla Flotilla, l'Italia invia una seconda nave in aiuto

Lo ha annunciato il ministro della Difesa Crosetto in Parlamento

di Laura Berlinguer
25 Set 2025 - 20:24
01:34 

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha informato il Parlamento dopo l'offensiva contro la Global Sumud Flotilla, annunciando che il governo italiano ha già inviato una seconda fregata. Sono ore delicate: si intensificano le voci di un imminente attacco israeliano contro la Flotilla, e Crosetto mette in guardia gli attivisti e i parlamentari italiani a bordo. Il consiglio è quello di accettare di consegnare gli aiuti umanitari alla Striscia attraverso i canali ufficiali.

israele
flotilla
gaza
guido crosetto

