Attacchi a Kiev nella notte, quartieri senza luce e case distrutte

Kiev si è risvegliata devastata dopo una lunga notte. Nella Capitale ucraina, diversi quartieri sono rimasti senza elettricità, riscaldamento e acqua a causa di un attacco combinato di droni e missili russi. Il bombardamento, avvenuto nella notte del 25 novembre 2025, ha colpito edifici residenziali e infrastrutture energetiche, lasciando una scia di distruzione. Le autorità ucraine hanno confermato la morte di sei persone e il ferimento di altre tredici. Tra le macerie, i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere gli incendi e soccorrere i feriti. In diversi quartieri si vedono palazzi anneriti dalle fiamme, finestre distrutte e automobili bruciate. Il Ministero dell'Energia ha dichiarato che l'obiettivo principale dell'attacco erano le centrali e le linee di distribuzione elettrica della città. Molte zone restano al buio, mentre le squadre di emergenza cercano di ripristinare i servizi essenziali.