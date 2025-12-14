Logo Tgcom24
Politica
DIBATTITO INFUOCATO

Atreju: Crosetto e il "sollevamento Renzi"

Siparietto finale tra il ministro della Difesa e l'ex Premier dopo un acceso confronto con Maria Elisabetta Casellati

14 Dic 2025 - 09:35
00:40 
renzi
guido crosetto
atreju