Asset russi congelati, Mosca annuncia ritorsioni

L'Ucraina è al buio. Più di un milione di famiglie in cinque regioni sono al freddo e senza elettricità dopo la nuova ondata di bombardamenti russi. Colpite Kiev, Nikolayev e anche il porto di Odessa. Le autorità sono al lavoro per ristabilire le forniture mentre, dopo quasi 1400 giorni di guerra, resta in salita la strada dei negoziati di pace.