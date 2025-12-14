Asset russi congelati, Mosca annuncia ritorsioni

Con un voto a maggioranza qualificata (il sì è arrivato da 25 Paesi su 27) l'Unione Europea ha deciso di bloccare i miliardi russi fermi all'estero che potrebbero finire all'Ucrainadi Elia Milani
L'Ucraina è al buio. Più di un milione di famiglie in cinque regioni sono al freddo e senza elettricità dopo la nuova ondata di bombardamenti russi. Colpite Kiev, Nikolayev e anche il porto di Odessa. Le autorità sono al lavoro per ristabilire le forniture mentre, dopo quasi 1400 giorni di guerra, resta in salita la strada dei negoziati di pace.
Intanto la Russia torna a minacciare l'Europa dicendo che ci saranno presto ritorsioni dopo la decisione di congelare gli asset di Mosca. Con un voto a maggioranza qualificata (il sì è arrivato da 25 Paesi su 27) l'Unione Europea ha deciso di bloccare i miliardi russi fermi all'estero che potrebbero finire all'Ucraina. "Una mossa illegale", tuona la portavoce del Ministero degli esteri Zakharova che aggiunge: "È un tentativo di sabotare i negoziati di pace perché indebolisce le iniziative diplomatiche di Trump".