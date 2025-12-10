Logo Tgcom24
IL GIAPPONE A PORTATA DI MANO

Assassin's Creed Shadows combatte su Switch 2

Naoe e Yasuke si fanno strada in un Giappone feudale... in miniatura.

10 Dic 2025 - 17:00
01:07 