Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Su un convoglio diretto a Londra

Assalto su un treno in Gran Bretagna

Secondo i racconti, due persone - una delle quali armata di macete - avrebbero iniziato a percorrere i vagoni accoltellando chiunque si trovasse lungo la loro strada

di Federico Gatti
02 Nov 2025 - 14:28
01:30 

Ieri sera, c'è stato un assalto su un treno diretto a Londra. Secondo i racconti, due persone - una delle quali armata di macete - avrebbero iniziato a percorrere i vagoni accoltellando chiunque si trovasse lungo la loro strada. Diversi testimoni hanno parlato di un "bagno di sangue", descrivendo quei minuti come "un film dell'orrore".

gran bretagna