Assalto al treno in Gb: l'intervento della polizia

Un testimone presente sul treno in cui molte persone sono state accoltellate in Gran Bretagna ha raccontato di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire. "Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo, che si è identificato come Gavin. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito". ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate".