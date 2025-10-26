Ascolti tv, Canale 5 si conferma rete leader del sabato

"Record d'ascolti in prima serata per "Tu sì que vales" e "Verissimo"di Silvia Carrera
È stato un sabato da incorniciare per Canale 5, ancora una volta rete più seguita in tutte le fasce della giornata. In access prime time, "La Ruota della Fortuna" conquista oltre 4,6 milioni di telespettatori. Record d'ascolti in prima serata per "Tu sì que vales" leader per la quinta settimana consecutiva con 4,2 milioni di spettatori. Ottimo risultato anche per il daytime, dove "Verissimo" registra oltre il 21% di share. Canale 5 si conferma così rete leader del sabato, con una programmazione di qualità che conquista il pubblico per lintera giornata.