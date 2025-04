Ascoli, striscioni contro la fornaia anti-fascista

"25 Aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo". E’ lo striscione esposto due giorni fa da Lorenza Roiati, titolare ad Ascoli Piceno del panificio 'L'Assalto ai Forni' . Agli agenti di polizia in servizio era stato chiesto di segnalare la presenza di scritte o simboli nel giorno della ricorrenza della liberazione dal fascismo. E tanto è bastato perché si accendesse la mina. Tra gli artificieri l’eurodeputato Matteo Ricci.



“La panettiera è stata fermata, identificata e interrogata. Atto incomprensibile” ha tuonato sui social l’esponente Dem. Macchè, puntualizza la Questura, “Nessuna identificazione, solo un controllo, e infatti lo striscione, verificato che fosse pacifico e in linea con lo spirito della giornata, è rimasto dov’era. Ma ciò non ha impedito che scattasse la campagna d'odio contro gli agenti.