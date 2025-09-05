Ascoli Piceno, maxi sequestro di merce contraffatta

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Ascoli Piceno hanno eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria che hanno portato alla denuncia di due imprenditori cinquantenni italiani e all'esecuzione, in 13 diverse località dislocate tra le regioni Marche, Abruzzo e Campania, di un decreto di perquisizione locale con conseguente sequestro di 52mila prodotti contraffatti recanti marchio "Rocco Barocco" tra borse, scarpe, accessori vari, valigie e altro, il cui valore di mercato è stato stimato in circa 3 milioni di euro.