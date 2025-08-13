Arrivati a Washington i primi soldati della guardia nazionale

Sono giunte a Washington le prime camionette della guardia nazionale che il presidente Donald Trump ha deciso di schierare nella capitale federale contro la violenza e la criminalità che, a suo dire, hanno reso la città invivibile. Lo scrivono diversi media. Già da martedì pomeriggio sono apparse le prime avanguardie degli 800 militari e dei 500 agenti federali che la Casa Bianca ha annunciato. Le statistiche sulla criminalità nella capitale enunciate dalla Casa Bianca differiscono da quelle ufficiali, dalle quali si evince invece un calo dell'incidenza del crimine in città a livelli che non si toccavano da 30 anni. La sindaca dem di Washington, Muriel Bowser, che nega che il crimine in città sia fuori controllo, ha condannato lo schieramento delle forze federali come una "iniziativa autoritaria".