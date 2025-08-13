Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Contro la criminalità

Arrivati a Washington i primi soldati della guardia nazionale

Iniziato lo schieramento degli 800 militari voluto da Donald Trump

13 Ago 2025 - 15:10
00:51 

Sono giunte a Washington le prime camionette della guardia nazionale che il presidente Donald Trump ha deciso di schierare nella capitale federale contro la violenza e la criminalità che, a suo dire, hanno reso la città invivibile. Lo scrivono diversi media. Già da martedì pomeriggio sono apparse le prime avanguardie degli 800 militari e dei 500 agenti federali che la Casa Bianca ha annunciato. Le statistiche sulla criminalità nella capitale enunciate dalla Casa Bianca differiscono da quelle ufficiali, dalle quali si evince invece un calo dell'incidenza del crimine in città a livelli che non si toccavano da 30 anni. La sindaca dem di Washington, Muriel Bowser, che nega che il crimine in città sia fuori controllo, ha condannato lo schieramento delle forze federali come una "iniziativa autoritaria". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri