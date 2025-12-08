Arriva "oh bej oh bej" e a Milano è subito Natale

È il mercatino natalizio più antico e amato di Milano. E da oltre a 5 secoli "oh bej oh bej" trasforma le vie intorno al Castello Sforzesco in un tripudio di luci, colori e profumi. Ma dal 1510 a oggi, certo, è molto cambiato. Tra devozione e artigianato, la fiera più antica della città, dicono in molti, è ormai diventato un gran bazar commerciale che rischia di soffocare la sua stessa magia. Camminare tra le bancarelle della fiera degli "oh bej oh obej" per molti milanesi ha perso il sapore della tradizione, rimane il profumo delle caldarroste e del vin brulè a ricordare quello che è stato. La milanesità qui si intreccia con questo mosaico di bancarelle: manufatti da ogni angolo del mondo e sapori che raccontano l’Italia intera. La fiera che per cinque secoli ha raccontato l'identità di questa città tra artigiani, tradizioni e quella semplicità che profumava di casa, brilla ancora... ma in tutt'altro modo.