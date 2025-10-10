Spettacolo teatrale di successodi Michelangelo Iuliano
Ha fatto innamorare tutto il mondo e ha portato alla ribalta un genere: il "jukebox musical". Il film "Moulin Rouge" uscì nel 2001 e divenne immediatamente un classico, con il suo carosello di canzoni pop calate nella Belle Époque parigina, cornice di una struggente love story tra Ewan Mcgregor e Nicole Kidman.
Quel film è stato poi adattato in uno spettacolo teatrale di successo che ora arriva a Roma: "Moulin Rouge! Il musical!" debutta al Sistina Chapiteau, un grande e tecnologico tendone allestito per l'occasione.