Arresto sindaco di Istanbul, si temono tensioni: la polizia presidia e chiude piazza Taksim

La polizia presidia e ha in parte chiuso la simbolica piazza Taksim di Istanbul dopo che le autorità hanno vietato per quattro giorni qualsiasi manifestazione in città per prevenire possibili proteste in seguito all'arresto del sindaco Ekrem Imamoglu. La polizia turca ha arrestato Imamoglu con l’accusa di corruzione, ma per i sostenitori del primo cittadino si tratterebbe di un "colpo di stato". Il sindaco è infatti il principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan e il suo arresto è arrivato pochi giorni prima che venisse nominato candidato per le elezioni presidenziali del 2028.