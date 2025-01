Armi da guerra e tritolo sequestrati a Reggio Calabria

Un consistente quantitativo di armi da guerra, tritolo e munizioni è stato trovato dai carabinieri a Reggio Calabria nel quartiere "Arghillà", dove i militari della Stazione di Catona stavano perquisendo un'immobile. L'arsenale era nascosto dietro un muro, all'ultimo piano dell'edificio. Secondo i carabinieri, l'arsenale, contenuto in quattro grandi barili, sarebbe stato nella disponibilità della 'ndrangheta. Era composto, in particolare, da fucili e pistole di varia tipologia e calibro e da alcuni panetti di tritolo. Nello stesso posto, inoltre, erano state nascoste numerose componenti elettroniche utilizzabili per la realizzazione di ordigni esplosivi telecomandati o a tempo.