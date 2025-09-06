Armani, Meloni: "Ecco perché ho giurato da presidente del Consiglio con un suo tailleur"

"Giorgio Armani ci ha insegnato che lo stile non è forma, ma sostanza: è la forza di restare fedeli a ciò in cui si crede, anche quando è più difficile farlo. Perché dire 'no' richiede più coraggio che dire 'sì'. E questo significa anteporre la coerenza alla convenienza, e la visione di lungo termine al consenso effimero". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento pubblicato sul "Corriere della Sera", ricordando Giorgio Armani, morto all'età di 91 anni lo scorso giovedì.





"Scelte che solo chi ha il coraggio di proteggere la propria identità è capace di prendere. Anche per questo Armani è stato un grande italiano, uno degli artefici del prestigio e dell'ammirazione di cui l'Italia gode nel mondo - afferma - L'essenza del Made in Italy è un connubio di talento, cura del dettaglio, attenzione per i propri collaboratori. Caratteristiche che rendono le nostre imprese apprezzate e amate in tutto il mondo, e che in Armani hanno trovato una magnifica sintesi".



Armani "ha contribuito a elevare le eccellenze sartoriali italiane all'internazionalità, formando generazioni di professionisti. Le sue creazioni hanno accompagnato alcuni dei momenti più significativi della mia vita. Tra questi, la cerimonia di giuramento al Quirinale come presidente del Consiglio dei ministri, che ho affrontato indossando uno dei suoi bellissimi tailleur blu navy - sottolinea - Ed è una scelta che rifarei, perché in quel tailleur di Armani c'erano molti messaggi: difesa del Made in Italy, innovazione, qualità, orgoglio per la propria identità. E autorevolezza. Un'Italia che può primeggiare nel mondo". "La nostra Nazione non dimenticherà il suo genio, e ciò che di straordinario ha fatto per renderla un faro indiscusso di amore e passione per la bellezza", conclude.