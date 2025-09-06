Logo Tgcom24
IL RICORDO

Armani e l'Expo, l'aneddoto sulla scelta del logo svelato dal sindaco di Milano Sala

"Dietro un'immagine a volte fredda - ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala - era un uomo con un grandissimo calore, lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri"

