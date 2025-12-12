Logo Tgcom24
Arknights: Endfield inaugura il 2026

Il nuovo gioco di ruolo tattico di Gryphline farà il suo debutto il 22 gennaio.

12 Dic 2025 - 09:23
02:13 