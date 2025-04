Arkansas, scampano al fulmine per pochi secondi: tutto ripreso dalle telecamere

Un uomo e una donna sono scampati per un soffio a un fulmine che ha colpito a pochi metri da loro, mentre stavano salendo in auto durante un violento temporale in Arkansas. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso uomo, ancora incredulo non solo per la vicinanza della scarica elettrica, ma anche per la potenza abbagliante del lampo che ha illuminato la scena. L'intero episodio è stato ripreso da una telecamera di sicurezza, che ha documentato il momento in cui la coppia, appena entrata nell'auto, si è salvata per pochi istanti dall'essere investita dal fulmine, caduto subito dopo alle loro spalle.