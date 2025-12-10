Arizona, escursionista salvato in "diretta"

Appeso all'elicottero dei vigili del fuoco
Dopo una notte trascorsa sulla vetta della Camelback Mountain, a Phoenix in Ariziona, un escursionista tremato è stato salvato con uno spettacolare intervento in elicottero dai vigili del fuoco locali. Le squadre di soccorso sono intervenute sul monte intorno alle 20:15 del 9 dicembre a seguito della segnalazione di un escursionista bloccato in cima sentiero dell’'Echo Canyon.
Purtroppo le tenebre hanno costretto a rimandare l’intervento al giorno successivo. "È stato stabilito che era troppo pericoloso effettuare un salvataggio di notte, quindi le squadre hanno elaborato un piano per sollevare l'escursionista non appena fosse sorto il sole", ha dichiarato il Capitano DJ Lee. Le squadre hanno lanciato all’escursionista un cellulare, acqua, coperte e cibo per affrontare la notte.
Mercoledì intorno alle 9, l'uomo è stato soccorso in elicottero e portato in salvo. È stato trasportato in ospedale per motivi precauzionali.