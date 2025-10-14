Arianna Cirrincione mamma in forma: l'influencer si allena in casa e mostra il suo fisico tonico

Arianna Cirrincione, influencer ed ex protagonista di "Uomini e Donne", mostra sui social il suo allenamento casalingo. Nonostante gli impegni da mamma, la moglie di Andrea Cerioli trova il tempo per dedicarsi alla forma fisica. Nei video pubblicati si allena con costanza, a dimostrazione che con determinazione è possibile conciliare maternità e benessere. Il fisico asciutto e tonico non passa inosservato, confermando la sua energia e cura di sé.