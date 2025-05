Argentina, spende 400mila euro ricevuti per errore: ora rischia l'arresto

In Argentina una madre single ha ricevuto per errore un bonifico da 400mila euro al posto dell’assegno mensile da 8.000 pesos. Convinta si trattasse di un colpo di fortuna, ha speso tutto: elettrodomestici, piastrelle, un’auto, aiutando anche amici e parenti. Ma la cifra era stata accreditata per sbaglio dal governo provinciale. Ora la donna è indagata per frode insieme ad altri cinque familiari e rischia l’arresto. La difesa sostiene che si tratti di una grave responsabilità dello Stato e denuncia il blocco totale dei conti bancari.