Argentina, sassi contro il corteo presidenziale di Milei

Il presidente è rimasto illeso ma l'attacco al suo corteo ha interrotto il comizio

28 Ago 2025 - 11:29
00:49 

Alcuni manifestanti hanno lanciato sassi contro il convoglio che trasportava il presidente argentino Javier Milei mentre la sua carovana elettorale attraversava la provincia di Buenos Aires, culla del movimento di opposizione di sinistra del Paese. Milei è rimasto illeso, ha detto il suo portavoce, ma l'attacco al suo corteo ha interrotto il comizio e ha aumentato le tensioni a pochi giorni dalle importanti elezioni provinciali a Buenos Aires, dove vive più di un terzo degli argentini. L'incidente arriva mentre uno scandalo di corruzione minaccia di coinvolgere la cerchia ristretta di Milei, tra cui sua sorella e capo di gabinetto, Karina Milei, che era a bordo del pick-up insieme al presidente e ai candidati chiave del loro partito di governo, Avanzata Libertaria, quando sono iniziati i lanci di pietre, bottiglie e altri oggetti.

