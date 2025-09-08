Argentina, Milei sconfitto alle elezioni provinciali: le reazioni in piazza

Larga sconfitta del presidente ultra-liberista argentino Javier Milei nelle elezioni provinciali di Buenos Aires. Con il 91% dei voti scrutinati, la coalizione di centro-sinistra Fuerza Patria ha ottenuto il 47% dei voti contro quasi il 34% del partito al governo La Libertad Avanza (LLA) di Milei, come mostrano i risultati ufficiali. La consultazione è considerata un test cruciale per il partito del leader e i voti di Buenos Aires sono un indicatore significativo per l'Argentina. La provincia contribuisce a oltre il 30% del PIL argentino e accoglie il 40% degli aventi diritto al voto. Il divario di 13 punti tra il partito di Milei e la sinistra era molto più ampio di quanto previsto dai sondaggi. L'affluenza alle urne è stata elevata, intorno al 63%.