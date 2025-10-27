Logo Tgcom24
META' MANDATO

Argentina, la festa dei sostenitori di Milei

Il presidente vince le elezioni di medio termine

27 Ott 2025 - 09:39
00:34 

 "Oggi è una giornata storica. Il popolo ha deciso di abbracciare le idee della libertà. Ci lasciamo dietro cento anni di decadenza. Inizia la svolta. Oggi comincia la costruzione della grande Argentina" ha detto il presidente Javier Milei ai suoi sostenitori

video evidenza
argentina
javier milei