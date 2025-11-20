Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Cerimonia ufficiale

Argentina, Bocelli riceve l'Ordine di Maggio dal presidente Milei

Un riconoscimento prestigioso nella cornice istituzionale della Casa Rosada

20 Nov 2025 - 09:35
01:25 

Andrea Bocelli ha ricevuto uno dei massimi riconoscimenti argentini direttamente dalle mani del presidente Javier Milei. La cerimonia si è svolta nella Sala Bianca della Casa Rosada, dove il tenore italiano è stato insignito dell'Ordine di Maggio, un'onorificenza riservata a figure di spicco che hanno contribuito alla cultura e all'identità del Paese. Il gesto ha sottolineato il valore della sua influenza nella musica classica contemporanea.

Bocelli si trova a Buenos Aires per una serie di concerti che hanno registrato grande partecipazione, tra cui le esibizioni al prestigioso Teatro Colón. Durante l’incontro ufficiale, il presidente Milei ha evidenziato l’importanza del lavoro artistico di Bocelli e il suo legame con il pubblico argentino.

Dopo la consegna della medaglia, il tenore ha voluto rendere omaggio al Paese eseguendo due brani che appartengono alla cultura musicale del Sudamerica: al pianoforte ha interpretato il tango 'Por una cabeza' di Carlos Gardel, per poi eseguire il bolero 'Bésame mucho' di Consuelo Velazquez. 