Argentina, Bocelli riceve l'Ordine di Maggio dal presidente Milei

Andrea Bocelli ha ricevuto uno dei massimi riconoscimenti argentini direttamente dalle mani del presidente Javier Milei. La cerimonia si è svolta nella Sala Bianca della Casa Rosada, dove il tenore italiano è stato insignito dell'Ordine di Maggio, un'onorificenza riservata a figure di spicco che hanno contribuito alla cultura e all'identità del Paese. Il gesto ha sottolineato il valore della sua influenza nella musica classica contemporanea.