Arezzo, ritrovato l'elicottero precipitato: soccorsi sul posto

È stato ritrovato a Badia Tedalda, dopo 9 ore di ricerche, l'elicottero Agusta AW 109 della Leonardo precipitato nel pomeriggio di domenica 9 novembre tra Marche e Toscana. Le ricerche si sono concentrate in un triangolo di 35 chilometri particolarmente impervio e raggiungibile solo a piedi al confine tra Toscana e Marche. Con tutta probabilità, i corpi delle due persone a bordo, Mario Paglicci e Fulvio Casini, sono all'interno dell'elicottero, distrutto nell'impatto con il suolo.