Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
FINGENDOSI ACQUIRENTE

Archeologo in incognito rintraccia reperti saccheggiati in Cina

La sua storia è raccontata nel documentario "Among Thieves" (2019)

10 Ott 2025 - 15:26
00:39 

Un archeologo in incognito si è finto un acquirente per rintracciare reperti saccheggiati dalla Cina nord-occidentale e rivenduti a Hong Kong. È la storia di Gino Caspari, raccontata nel documentario "Among Thieves" (2019). "Durante le mie ricerche mi sono imbattuto in così tante tombe saccheggiate che mi sono chiesto dove fossero i reperti. E così sono andato sotto copertura per tracciare la catena di approvvigionamento", ha spiegato Caspari.

cina
video evidenza