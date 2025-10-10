Archeologo in incognito rintraccia reperti saccheggiati in Cina

Un archeologo in incognito si è finto un acquirente per rintracciare reperti saccheggiati dalla Cina nord-occidentale e rivenduti a Hong Kong. È la storia di Gino Caspari, raccontata nel documentario "Among Thieves" (2019). "Durante le mie ricerche mi sono imbattuto in così tante tombe saccheggiate che mi sono chiesto dove fossero i reperti. E così sono andato sotto copertura per tracciare la catena di approvvigionamento", ha spiegato Caspari.