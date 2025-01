Giorgia Meloni arriva a Gedda, in Arabia Saudita, per una visita all'Amerigo Vespucci, la nave scuola gioiello della marina militare che, solcando i mari in un tour mondiale, racconta l'eccellenza delle nostre forze navali, ma anche i valori e la cultura del nostro Paese. Ma non si tira indietro - il premier - sui temi della più stretta attualità.